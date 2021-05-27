Berrak Tüzünataç: Aşıdan kaçmak absürtlük
Aşı sırası gelene kadar bağışıklık seviyesini güçlü tutmaya çalıştığını belirten Berrak Tüzünataç, koronavirüs aşısı ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Hakan KIRARSLAN / POSTA
27 Mayıs 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Bodrum’da katıldığı detoks kampında enerji depolayan Berrak Tüzünataç, aşı sırası gelene kadar bağışıklık seviyesini güçlü tutmaya çalıştığını söyledi. Oyuncu, “1.5 yıldır koronavirüs ile savaşıyoruz. Hâlâ aşı karşıtları var. Onları anlamıyorum. Absürt buluyorum. Sıram gelince hemen olacağım. Aksini düşünemiyorum bile. Doktorlar ne derse o!” diye konuştu.