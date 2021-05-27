Berrak Tüzünataç: Aşıdan kaçmak absürtlük

Bodrum’da katıldığı detoks kampında enerji depolayan Berrak Tüzünataç, aşı sırası gelene kadar bağışıklık seviyesini güçlü tutmaya çalıştığını söyledi. Oyuncu, “1.5 yıldır koronavirüs ile savaşıyoruz. Hâlâ aşı karşıtları var. Onları anlamıyorum. Absürt buluyorum. Sıram gelince hemen olacağım. Aksini düşünemiyorum bile. Doktorlar ne derse o!” diye konuştu.