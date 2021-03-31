Magazin Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi

Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi

Magazin

Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Marie Claire dergisinin yeni sayısının kapağında yer aldı.

31 Mart 2021, Çarşamba 11:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tüzünataç, “Berrocks Creative Departments” adında bir şirket kurduğunu söyledi. Kısa bir süre önce meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu’yla aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, “Bu aralar aşk hayatım çok iyi. Çıkan haberler doğru. Bunun saklanacak bir yanı kalmadı çünkü artık. Keyfimiz yerinde” dedi.

Tüzünataç, “Hiç anne olmayı düşündünüz mü?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Kendi kendime oturup ‘Bir çocuk yapmalıyım’ gibi düşünmedim. Bende öyle bir güdü yok. Hiçbir kişinin kendiyle ilgili meselelerini hâlletmeden ürememesi gerektiğine inanıyorum. Bir gün kendimle ilgili öyle hissedersem, öyle bir partnerim de olursa gibi bir durum söz konusu...”

Ünlü oyuncu ayrıca kendiyle ilgili “Fazlaca başarısız ilişki teşebbüsüm olduğu doğru” itirafında bulundu.

İlgili Haberler
Uraz Kaygılaroğlu-Berrak Tüzünataç'tan yeni fotoğraflarBerrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan ilk fotoğrafUraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç'a olan aşkını ilan ettiBerrak Tüzünataç galoşları unuttu


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Aşk hayranlıktır
Filiz Özkol
Şirin Sever
Dubai’de aşı turizmi yok, belki yakında olur
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
'Ev'siz evlilik olur mu?
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Uğur Alkapar
Yerli Michelin
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
29 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
29 Mart haftasına astrolojik bakış: Verimli hafta
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Törenlerin kadroluları
Suna Akyıldız
Funda Duru
Kalben: Kanunlar, gelenek ve kültür karşısında herkesin eşit olduğu bir düzende yaşamak istiyorum
Funda Duru
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aşk, İclal Aydın'ı eritti! 3 ayda incecik oldu