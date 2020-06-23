Berrak Tüzünataç Bodrum'da şov yaptı
Yaklaşık 8 aylık birlikteliğin ardından bir hafta önce Berk Suyabatmaz'dan ayrılan Berrak Tüzünataç ayrılık acısını unutmak için moral tatiline çıktı. Halil Kalmuk / POSTA
23 Haziran 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy'dan Eylül 2019'da boşanan Berk Suyabatmaz ile kasımda aşk yaşamaya başlamıştı. Aynı evi paylaşan sevgililer karantina günlerini birlikte geçirdi. Ama bir hafta önce ilişkilerine sürpriz şekilde nokta koydular. Berrak Tüzünataç da moral bulmak için tatile çıktı, Bodrum’a gitti. Adrenalini ve sporun her türlüsünü seven oyuncu dün su kayağı yaptı, üstelik 5 dakika boyunca hiç düşmedi, sonunda kendini sulara bıraktı.
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