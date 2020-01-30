Berrak Tüzünataç: Burcu Esmersoy ile arkadaş değiliz

Berrak Tüzünataç’ın, sevgilisi Berk Suyabatmaz’dan eylülde boşanan Burcu Esmersoy ile yakın arkadaş olduğu konuşuluyordu. İddialardan rahatsız olan Berrak Tüzünataç dün şu açıklamayı yaptı: “Hiçbir özel anım, paylaşımım olmayan bir insanla yakın arkadaş ilan edilmemi ne etik ne de iyi niyetli buluyorum. Yıpratma amaçlı olduğunu düşünüyorum.”

Takipçileri tepki gösterdi

Önceki gün Burcu Esmersoy'un Berrak Tüzünataç ile eski eşi Berk Suyabatmaz'ın fotoğrafını beğenince takipçileri tepki göstermişti.

Eski eşi ile görüşmeye devam edip mesajlaştıklarını söyleyen Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç’ın Instagram hesaplarında paylaştığı aşk dolu kareyi beğenmiş ve bu hareketiyle takipçilerinin tepkisiyle karşılaşmıştı.



