Berrak Tüzünataç’ın, Burcu Esmersoy’un düzenli olarak bakım maskeleri yaptırdığı Nişantaşı’ndaki bir güzellik merkezine gidip “Burcu’ya ne yapıyorsanız bana da aynısını yapın” dediği bir video önceki gün sosyal medyaya düştü. Burcu Esmersoy o merkezde cilt parlaklığı için Venüs maskesi yaptırıyor, aynısı Berrak Tüzünataç’a uygulanıyordu.

Video yeni değil!

Videonun Nisan 2019’a ait olduğu da ortaya çıktı. Bu tarihte Burcu Esmersoy, hâlâ Berk Suyabatmaz ile evliydi. Çift, Eylül 2019’da boşandı. Berk Suyabatmaz 4 aydır Berrak Tüzünataç ile birlikte.



