Berrak Tüzünataç ‘Burning Man’i eve getirdi

Berrak Tüzünataç ile iş insanı Berk Suyabatmaz 5.5 ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer corona virüs nedeniyle günlerdir evde. Oyuncu, “Artık günleri saymayı bıraktım” dedi.

Sıkıntıdan dans etti

Berrak Tüzünataç, sıkıntısını atmak için dans etti. Instagram’ın çöl efektlerini kullanan oyuncu evin salonunu ‘Burning Man Festivali’nin yapıldığı Amerika Nevada olarak işaretledi. Berk Suyabatmaz ise bu sırada dizüstü bilgisayarı ile ilgilendi!





Berk Suyabatmaz ile karantinada olan Berrak Tüzünataç, evde kaldığı süreçte yemek yapıyor. Ayrıca yakında yeniden resim çalışmalarına başlayacağını söyledi.

Tatilleri iptal oldu

Sık sık yurtdışı seyahatlerine çıkan Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz, ABD’ye gitmeye hazırlanırken salgın nedeniyle planlarını ertelemek zorunda kaldı.



