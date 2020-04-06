Berrak Tüzünataç ‘Burning Man’i eve getirdi
Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz aşkı tam gaz devam ediyor. Birlikte karantinada olan çift, günlerini böyle geçiriyor.
06 Nisan 2020, Pazartesi 11:10 Son Güncelleme:
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Berrak Tüzünataç ile iş insanı Berk Suyabatmaz 5.5 ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer corona virüs nedeniyle günlerdir evde. Oyuncu, “Artık günleri saymayı bıraktım” dedi.
Sıkıntıdan dans etti
Berrak Tüzünataç, sıkıntısını atmak için dans etti. Instagram’ın çöl efektlerini kullanan oyuncu evin salonunu ‘Burning Man Festivali’nin yapıldığı Amerika Nevada olarak işaretledi. Berk Suyabatmaz ise bu sırada dizüstü bilgisayarı ile ilgilendi!
https://www.instagram.com/p/B-cGP5ZnwCB/
Berk Suyabatmaz ile karantinada olan Berrak Tüzünataç, evde kaldığı süreçte yemek yapıyor. Ayrıca yakında yeniden resim çalışmalarına başlayacağını söyledi.
Tatilleri iptal oldu
Sık sık yurtdışı seyahatlerine çıkan Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz, ABD’ye gitmeye hazırlanırken salgın nedeniyle planlarını ertelemek zorunda kaldı.