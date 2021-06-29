Magazin Berrak Tüzünataç formda vücuduyla göz doldurdu

Berrak Tüzünataç formda vücuduyla göz doldurdu

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Berrak Tüzünataç formda vücuduyla göz doldurdu

Yaptığı spor ve egzersizlerle biline Berrak Tüzünataç sporu aksatmıyor. Tüzünataç, formda vücuduyla gündeme geldi.

29 Haziran 2021, Salı 17:39 Son Güncelleme:
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Yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, her geçen gün biraz daha zayıflıyor.  Sosyal medya sayfasından göbeği açık bir karesini paylaşan güzel oyuncunun formda vücudu dikkat çekti.

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