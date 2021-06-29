Berrak Tüzünataç formda vücuduyla göz doldurdu

Yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, her geçen gün biraz daha zayıflıyor. Sosyal medya sayfasından göbeği açık bir karesini paylaşan güzel oyuncunun formda vücudu dikkat çekti.