Berrak Tüzünataç iki ay ders aldı

Yeni dizisinde pavyon şarkıcısı ‘Gülce’yi canlandıran Berrak Tüzünataç rolü için iki aydır şan dersi aldığını söyledi

19 Ekim 2019, Cumartesi 13:56 Son Güncelleme:
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Berrak Tüzünataç iki ay ders aldı

Oyuncu “Bu benim için farklı bir deneyim.

'Hem beni çok korkutuyor hem de heyecanlandırıyor'

Şarkı söyleme fikri beni hem çok korkutuyor, hem de çok heyecanlandırıyor” diye konuştu.

Öte yandan Marie Claire Türkiye’nin ekim sayısına konuk olan Berrak Tüzünataç, kalçasına dövme yaptırırken poz verdi.

Sosyal medyadan da o kareyi paylaştı.


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