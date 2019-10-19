Berrak Tüzünataç iki ay ders aldı
Yeni dizisinde pavyon şarkıcısı ‘Gülce’yi canlandıran Berrak Tüzünataç rolü için iki aydır şan dersi aldığını söyledi
Oyuncu “Bu benim için farklı bir deneyim.
'Hem beni çok korkutuyor hem de heyecanlandırıyor'
Şarkı söyleme fikri beni hem çok korkutuyor, hem de çok heyecanlandırıyor” diye konuştu.
Öte yandan Marie Claire Türkiye’nin ekim sayısına konuk olan Berrak Tüzünataç, kalçasına dövme yaptırırken poz verdi.
Sosyal medyadan da o kareyi paylaştı.
Bu haberi de okudularBerrak Tüzünataç yoga eğitmeni oldu
Bu haberi de okudularBerrak Tüzünataç'ın olay pozu!