'Kadın' dizisinin başrol oyuncu Özge Özpirinçci, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burak Yamantürk'ün 36. yaş günü için doğum günü partisi düzenlemişti.

Burak Yamantürk’ün sevgilisi Özge Özpirinçci Animal Print (Hayvan baskısı) temalı partiye; Berrak Tüzünataç, Birkan Sokullu, Boran Kuzum, Meriç Aral, Ece Yörenç, Serhat Teoman, Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz gibi ünlü isimler katıldı.

Ayrılığın ardından ilk kez bir aradalar

Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokulu, arkadaşları Burak Yamantürk’ün doğum günü partisinde bir araya geldi. İkilinin arasında herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi.

Aşklarını ilan edecekler

Şimdilerde Burcu Esmersoy'dan boşanan Berk Suyabatmaz ile birlikte olan Berrak Tüzünataç “10 Ocak’ta sinema filmim ‘Biz Böyleyiz’ vizyona girecek. Ajansım film, gösterime girinceye kadar özel hayatımla gündeme gelmemi istemiyor. O tarihten sonra zaten el ele sokağa çıkacağız” demişti.