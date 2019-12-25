Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu ayrılığın ardından ilk kez bir araya geldi
3 yıllık birlikteliğin ardından 2018 yılında yollarını ayıran Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu ayrılıktan sonra ilk kez Burak Yamantürk’ün doğum günü partisinde bir araya geldiler.
'Kadın' dizisinin başrol oyuncu Özge Özpirinçci, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burak Yamantürk'ün 36. yaş günü için doğum günü partisi düzenlemişti.
Burak Yamantürk’ün sevgilisi Özge Özpirinçci Animal Print (Hayvan baskısı) temalı partiye; Berrak Tüzünataç, Birkan Sokullu, Boran Kuzum, Meriç Aral, Ece Yörenç, Serhat Teoman, Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz gibi ünlü isimler katıldı.
Ayrılığın ardından ilk kez bir aradalar
Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokulu, arkadaşları Burak Yamantürk’ün doğum günü partisinde bir araya geldi. İkilinin arasında herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi.
Aşklarını ilan edecekler
Şimdilerde Burcu Esmersoy'dan boşanan Berk Suyabatmaz ile birlikte olan Berrak Tüzünataç “10 Ocak’ta sinema filmim ‘Biz Böyleyiz’ vizyona girecek. Ajansım film, gösterime girinceye kadar özel hayatımla gündeme gelmemi istemiyor. O tarihten sonra zaten el ele sokağa çıkacağız” demişti.