Berrak Tüzünataç: İlişkimizde her şey çok güzel Bir süredir aşk yaşayan Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz bu defa kameralardan kaçmadı. Hatta Berrak Tüzünataç ilişkisiyle ilgili sorulara cevap bile verdi.