Berrak Tüzünataç: İlişkimizde her şey çok güzel
Bir süredir aşk yaşayan Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz bu defa kameralardan kaçmadı. Hatta Berrak Tüzünataç ilişkisiyle ilgili sorulara cevap bile verdi.
Berrak Tüzünataç yakın arkadaşı Burcu Esmersoy’dan eylülde boşanan iş insanı Berk Suyabatmaz ile iki ay önce flört etmeye başlamıştı. Yılbaşını Atina’da geçiren sevgililer önceki akşam Bebek Lucca’daydı. Bu kez objektiflerden kaçmaya çalışmadılar.
Berk Suyabatmaz gergindi
Berrak Tüzünataç, “İlişkimiz yolunda, her şey çok güzel gidiyor” dedi. “Yakın zamanda evlilik olur mu?” sorusuna “Of puf” karşılığını verdi.
Berk Suyabatmaz aynı soruyu duymazlıktan geldi. Berrak Tüzünataç neşeli, sevgilisi ise gergin görünüyordu.
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