Berrak Tüzünataç, sanat çalışması için üstsüz pozlar verdi

Berrak Tüzünataç, sanatçı Burcu Karademir ve görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Esra Gülmen ile birlikte yeni bir projeye giriştiklerini duyurdu. Tüzünataç paylaşımında projenin ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermezken paylaştığı fotoğraf ilgi çekti. Üstsüz pozlar veren ünlü oyuncu, vücuduna “bla bla bla” ifadelerini yazdı.

“Bla bla bla” ifadesi İngilizce’de her ne kadar “üç nokta” anlamına gelse de argoda “boş konuşmak” olarak da kullanılıyor.

'Bizi izlemeye devam edin'

Öte yandan Tüzünataç paylaşımında, “Farklı yaratıcılık ve sanat dallarına odaklanan üç kadın sanatçı olarak; bizim için çok önemli olan bir şeyi ifade etmek için işbirliği yaptık. Yani, her birimiz en iyi oldukları şeyi yaptık. Bu, herhangi bir marka veya dergi tarafından sipariş edilen bir ‘iş’ değil. Bizim için gerçekten önemli olan şeyleri yaratmak ve anlatmak için tüm potansiyelimizi kullanıyoruz. Bizi izlemeye devam edin” diyerek proje ile ilgili bilgilerin geleceğini yazdı.

'Bizi hep görebilirsiniz'

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenen oyuncu, Ali Yörenç ile ilişkisi hakkında ilk kez konuşmuş, "Her şey yolunda, gayet iyiyiz" demişti. Sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşan Tüzünataç, "Her şey iyi, başka söyleyecek bir şey yok. Bizi hep görebilirsiniz" şeklinde konuşmuştu.

'Kesinlikle'

Bu görüntüler sonrası Ali Yörenç ile aşk yaşadığını duyuran Tüzünataç, sevgilisiyle pozunu ‘absolutely’ yani ‘kesinlikle’ yazan notla paylaşmıştı. Son olarak Instagram hesabında, ayaklarını sevgilisinin sırtında gezdirip masaj yapan Berrak Tüzünataç, "İlk reels teşebbüsümde Ali’yi harcadım" notunu düşmüştü.

* Reels: Ses ve müzik içerek kısa video.







