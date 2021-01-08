Berrak Tüzünataç Aralık 2019’da aşk yaşamaya başladığı iş insanı Berk Suyabatmaz ile ilk karantina dönemini aynı evde geçirmişti. Ama kontrollü sosyal hayata geçince ayrılmışlardı. Yalnız kalmayı sevmeyen oyuncu, geçen temmuzda da kalbini senarist Ece Yörenç’in oğlu Ali Yörenç’e kaptırmış, birlikte Bodrum’da tatil yapmışlardı.

Dekorasyon yapıyor

Berrak Tüzünataç önceki gün Zincirlikuyu Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Mecbur kalmadıkça dışarı adım atmadığını söyleyen oyuncu, “Yeni evim için alışveriş yapmaya geldim. İhtiyacım olanları alacağım” diye konuştu. Ece Yörenç ile de arası çok iyi olan Berrak’ın, sevgilisi Ali Yörenç’le artık aynı evi paylaşacağı iddia edildi.