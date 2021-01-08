Magazin Berrak Tüzünataç, sevgilisi Ali Yörenç'in evine mi yerleşti?

Berrak Tüzünataç, sevgilisi Ali Yörenç'in evine mi yerleşti?

Magazin

Berrak Tüzünataç, sevgilisi Ali Yörenç'in evine mi yerleşti?

Berrak Tüzünataç'ın, yaz başından beri birlikte olduğu sevgilisi Ali Yörenç'in evine taşınacağı iddia edildi. Alış veriş merkezinde görüntülenen oyuncu “Yeni evim için alışveriş yapmaya geldim" dedi.

08 Ocak 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Berrak Tüzünataç Aralık 2019’da aşk yaşamaya başladığı iş insanı Berk Suyabatmaz ile ilk karantina dönemini aynı evde geçirmişti. Ama kontrollü sosyal hayata geçince ayrılmışlardı. Yalnız kalmayı sevmeyen oyuncu, geçen temmuzda da kalbini senarist Ece Yörenç’in oğlu Ali Yörenç’e kaptırmış, birlikte Bodrum’da tatil yapmışlardı. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Dekorasyon yapıyor

Berrak Tüzünataç önceki gün Zincirlikuyu Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Mecbur kalmadıkça dışarı adım atmadığını söyleyen oyuncu, “Yeni evim için alışveriş yapmaya geldim. İhtiyacım olanları alacağım” diye konuştu. Ece Yörenç ile de arası çok iyi olan Berrak’ın, sevgilisi Ali Yörenç’le artık aynı evi paylaşacağı iddia edildi.

Yazarlarımızdan
Sercan Yaşar
Kanye West ve Kim Kardashian: 130 milyon dolarlık boşanma
Sercan Yaşar
Filiz Özkol
Hoşgeldin 2021
Filiz Özkol
Şirin Sever
Kadın bedeni obje değil ama sen hiç değilsin!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Olaylar olaylar
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Online ve biletli
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
2021 nasıl bir yıl olacak?
Bekir Saçar
Öner Döşer
Baş döndürücü hızda bir haftaya hazır mısınız?
Öner Döşer
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Ajda Pekkan
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Yeni sevişmeler
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
28 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Yasemin Candemir
Lagerfeld mücevherleri açık artırmayla gün ışığına çıkıyor
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda düğüm çözülüyor!
Elif Demirtaş Bilir
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Survivor'a giden Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan destek