  • Haberler
  • Magazin
  • Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz baş başa yemek yedi

Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz baş başa yemek yedi

Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz, Şişli-Bomonti’de bir restorandaa baş başa görüldü

01 Kasım 2019, Cuma 07:45 Son Güncelleme:
A A
Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz baş başa yemek yedi

Müge Dağıstanlı/ POSTA

Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz arasındaki ilk aşk dedikodusu 2013’te çıkmıştı. Berk Suyabatmaz 1.5 yıl evli kaldığı Burcu Esmersoy’dan 2 ay önce boşanınca bu söylenti bir kez daha gündeme gelmişti.

'Dostluk aşka dönerse kimseden gizlemeyiz'

Berk Suyabatmaz yakın çevresine “Berrak arkadaşım. Dostluk aşka dönerse kimseden gizlemeyiz” diyormuş.


Haberin fotoğrafları için tıklayınBerrak Tüzünataç: Ben bitti demeden bitmez

Bu haberi de okudularBerk Suyabatmaz ile eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel eğlendi

Bu haberi de okudularBerk Suyabatmaz: Yeni ilişki için aklımı kaybetmedim

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...