Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz baş başa yemek yedi

Müge Dağıstanlı/ POSTA

Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz arasındaki ilk aşk dedikodusu 2013’te çıkmıştı. Berk Suyabatmaz 1.5 yıl evli kaldığı Burcu Esmersoy’dan 2 ay önce boşanınca bu söylenti bir kez daha gündeme gelmişti.

'Dostluk aşka dönerse kimseden gizlemeyiz'

Berk Suyabatmaz yakın çevresine “Berrak arkadaşım. Dostluk aşka dönerse kimseden gizlemeyiz” diyormuş.





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