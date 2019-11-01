Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz baş başa yemek yedi
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz, Şişli-Bomonti’de bir restorandaa baş başa görüldü
Müge Dağıstanlı/ POSTA
Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz arasındaki ilk aşk dedikodusu 2013’te çıkmıştı. Berk Suyabatmaz 1.5 yıl evli kaldığı Burcu Esmersoy’dan 2 ay önce boşanınca bu söylenti bir kez daha gündeme gelmişti.
'Dostluk aşka dönerse kimseden gizlemeyiz'
Berk Suyabatmaz yakın çevresine “Berrak arkadaşım. Dostluk aşka dönerse kimseden gizlemeyiz” diyormuş.
Haberin fotoğrafları için tıklayınBerrak Tüzünataç: Ben bitti demeden bitmez
Bu haberi de okudularBerk Suyabatmaz ile eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel eğlendi
Bu haberi de okudularBerk Suyabatmaz: Yeni ilişki için aklımı kaybetmedim