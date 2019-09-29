Berrak Tüzünataç yoga eğitmeni oldu

“Kurşun” dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu, özel bir spor merkezinden gelen “ders verme” teklifini kabul etti.

Yıllardır yoga ve pilates yapan Berrak Tüzünataç, ekim ayından itibaren haftada 1 gün Bebeköy'de yoga dersi verecek. Birkaç yıldır yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç bir süre önce zayıflığı ile dikkat çekmişti.

Berrak Tüzünataç, ileride bir yoga stüdyosu açmayı da planlıyor.