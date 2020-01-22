‘Biz Böyleyiz’ filminin oyuncuları online dergi Basedİstanbul’a röportaj verdi. Berrak Tüzünataç 1 kilo aldığında kendini obez zannettiğini ve dönem dönem çok ödemli olduğunu düşündüğünü itiraf etti.

Rol arkadaşları teselli etti

Rol arkadaşları Özge Özpirinçci “Hayır şiş değilsin Berrak”, Hümeyra “Yemek ye”, Meriç Aral ise “Bende de bazen ödem oluyor ama sonra geçiyor” diye Berrak Tüzünataç’ı teselli etti.

“Bendeki değişimin farkında değil misiniz?"

Berrak Tüzünataç geçtiğimiz gün alışveriş yaparken görüntülenmişti. Kameraları fark edince “Haberci arkadaşlar gelmiş, bekletmeyeyim” deyip kapıya çıkmıştı. Eskiden muhabirlerden kaçan, çoğu kez kavga eden Berrak Tüzünataç’ın bu hali habercileri de şaşırtmıştı.

Oyuncu, hayretler içinde kalan muhabirlere “Bendeki değişimin farkında değil misiniz? Eskiye göre; ne kadar farklıyım! Hâlâ görmüyor musunuz?” Tam bu sırada sevgilisi Berk Suyabatmaz ile ilgili art arda sorular geldi. Berrak Tüzünataç “Bakın şimdi olmadı, ama! Özel hayatı burada konuşmayalım” deyip gülücükler saçmıştı.









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