Beş dakika daha!

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Uzman Psikolojik Danışman Diğdem Sürgen anlatıyor.
24 Ağustos 2021, Salı 10:34 Son Güncelleme:
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Çocuklar ve ebeveynler arasında uyku vakitleri bazen aşılması güç bir problem halini alabilir. Çocuklarımız geceleri yatağa gitmemek, sabahları ise yataktan kalmamak için ısrarcı davranışlar sergileyebilirler. Biliyoruz ki düzenli ve yeterli uyku, tüm canlıların özellikle de çocukların sağlıklı yaşam sürebilmeleri için kritik öneme sahiptir.
UYKUNUN ÖNEMİ İNKAR EDİLEMEZ
Uyku; çocukların bilişsel performansları, öğrenme ve hafıza süreçleri, psikolojik sağlamlıkları, duyguları ve dikkatleri üzerinde etki etmektedir. Çocuklar gün boyunca derslere katılmak, arkadaşlarıyla oyun oynamak, hareket etmek, ödev yapmak gibi fiziksel ve zihinsel olarak yorucu aktivitelerle meşgul olurlar. Yaşadıkları günün yorgunluğunu geçirmek ve yeni bir güne başlamak için beyinleri ve bedenleri uykuya ihtiyaç duyar.
HER ÇOCUĞUN UYKU İHTİYACI FARKLILIK GÖSTEREBİLİR
Yaşa bağlı olarak çocukların ihtiyaç duydukları uyku saatleri değişkenlik gösterir. Yeni doğan bir bebek ortalama 16-18 saat uyurken, okul çağındaki çocuklar için 10-12 saat uyku uyumak yeterli gelebilir. Burada unutulmaması gereken nokta verilen ortalamalara bakıp, çocuk hakkında genel geçer yorumlarda bulunulmamasıdır. Her çocuğun süreci kendine özeldir. Kimi çocuk verilen ortalama saatlerden daha çok uykuya ihtiyaç duyarken, kimisi de ortalamanın altında kalabilir. Bu nedenle çocuğumuzu tanımak ve onun ihtiyaçlarına yönelik bir uyku düzeni oluşturmak, uyku sürecinin daha sağlıklı yönetilmesine yardımcı olacaktır.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
- Uyku rutini oluşturun. Her akşam aynı saatlerde yatmak, yatmadan önce rahatlamasına yardımcı olmak adına diş fırçalama, banyo, masaj, kitap okuma etkinlikleri ve gününün nasıl geçtiğine dair yapılan sohbetler yardımcı olabilir.
- Çocukların geç saatlere kadar ayakta kalması uyku düzenlerini bozmaktadır. Bu nedenle olabildiğince erken saatlerde yatması büyüme ve uyku hormonlarının salgılanmasına yardımcı olacaktır.
- Ekrana ve uygun olmayan içeriklere maruz kalmak, gün içinde fazla yorulmak ya da az hareket etmek, gündüz uykularının uzun olması uykuya dalışı olumsuz etkilemektedir. Yeterince dinlenmedikleri için sabah kalkmak zor hale gelebilmektedir. Bu nedenle özellikle yatma saatlerinden önce ekran ile vakit geçirmemesi gerekmektedir.
- Ailece güldüğünüz ve stres atabildiğiniz zamanlar geçirin.