Beş dakika daha!

Çocuklar ve ebeveynler arasında uyku vakitleri bazen aşılması güç bir problem halini alabilir. Çocuklarımız geceleri yatağa gitmemek, sabahları ise yataktan kalmamak için ısrarcı davranışlar sergileyebilirler. Biliyoruz ki düzenli ve yeterli uyku, tüm canlıların özellikle de çocukların sağlıklı yaşam sürebilmeleri için kritik öneme sahiptir.

UYKUNUN ÖNEMİ İNKAR EDİLEMEZ

Uyku; çocukların bilişsel performansları, öğrenme ve hafıza süreçleri, psikolojik sağlamlıkları, duyguları ve dikkatleri üzerinde etki etmektedir. Çocuklar gün boyunca derslere katılmak, arkadaşlarıyla oyun oynamak, hareket etmek, ödev yapmak gibi fiziksel ve zihinsel olarak yorucu aktivitelerle meşgul olurlar. Yaşadıkları günün yorgunluğunu geçirmek ve yeni bir güne başlamak için beyinleri ve bedenleri uykuya ihtiyaç duyar.

HER ÇOCUĞUN UYKU İHTİYACI FARKLILIK GÖSTEREBİLİR

Yaşa bağlı olarak çocukların ihtiyaç duydukları uyku saatleri değişkenlik gösterir. Yeni doğan bir bebek ortalama 16-18 saat uyurken, okul çağındaki çocuklar için 10-12 saat uyku uyumak yeterli gelebilir. Burada unutulmaması gereken nokta verilen ortalamalara bakıp, çocuk hakkında genel geçer yorumlarda bulunulmamasıdır. Her çocuğun süreci kendine özeldir. Kimi çocuk verilen ortalama saatlerden daha çok uykuya ihtiyaç duyarken, kimisi de ortalamanın altında kalabilir. Bu nedenle çocuğumuzu tanımak ve onun ihtiyaçlarına yönelik bir uyku düzeni oluşturmak, uyku sürecinin daha sağlıklı yönetilmesine yardımcı olacaktır.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?