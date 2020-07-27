BES fonları bu yıl da kazandırmayı sürdürüyor

Salgın sürecinde, BES’in önemi ile ilgili bir değerlendirme yapan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "BES bu zor zamanlarda güvenli bir liman olduğunu ispatladı” dedi. Dünya, tarihinde ender rastlanan zor zamanlardan geçerken, bireylerde gelecek kaygısının arttığını belirten Sincek, “Ev hanımlarından iş insanlarına kadar herkes önce ailelerinin geleceklerini güvence altına almak istiyor. Bireysel Emeklilik Sistemi bu süreçte avantajlı ve kazançlı olmasının yanı sıra sağlam ve güvenilir yönlerini de gözler önüne sererek, bu zor zamanlarda herkesin gönlünü rahatlattı” dedi.

Katılımcıların tasarruflarının Katılım Emeklilik’in 13 faizsiz fonunda kazanmaya devam ettiğine dikkat çeken Sincek, şunları söyledi: “Katılım Emeklilik olarak üç yıldır üst üste farklı kategorilerde katılımcılarımıza sektördeki diğer fonlara kıyasla daha fazla oranda getiri sunduk. Örnek olarak yılbaşından bu yana yarı yıllık performanslara baktığımızda altın fonu yüzde 33.41, hisse fonumuz yüzde 35.82 ve diğer bir kategoride değerlendirebileceğimiz OKS kapsamında sunulan Agresif Katılım Fonu da yüzde 44.71 oranında getiri sağladı. Devlet katkısıyla birlikte fon getirileri, Bireysel Emeklilik Sistemi’ni en kârlı tasarruf aracı haline getiriyor.”



