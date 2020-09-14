BES iptali nasıl yapılır? Bireysel Emeklilik iptal işlemi
Bireysel Emeklilik sistemi çalışanın kendi isteğiyle katılıp yine kendi isteğiyle çıkabildiği bir birikim sistemidir. Yenin sistemler beraber işe başlayan kişi otomatik olarak sisteme dahil ediliyor. SGK'dan emekli olanlar bu sistemle ek gelir elde edebiliyor. Ancak maaşından kesinti yapılmamasını isteyenler BES iptali için başvurabilir. Bireysel Emeklilik iptal işlemi nasıl yapılır?
14 Eylül 2020, Pazartesi 13:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Zorunlu BES katılımı 9 Ocak 2017 tarihinde gelmişti. İşe başlarken sisteme dahil edilen çalışanın maaşından yüzde 3 kesinti yapılarak BES hesabına aktarılıyor ve yüzde 25 devlet payı veriliyor. Ancak BES iptali için 2 aylık bir süre tanınıyor. BES iptali için gereken süreç ise şöyle:
BES iptal işlemi nasıl yapılır?
Bireysel Emeklilik Sistemi'nden çıkabilmek için işe girdikten sonraki 2 ay içerisinde başvurmak gerekiyor. BES iptali için işlemler banka veya sigorta şirketi aracılığıyla yapılıyor. Bir bankanın BES programındaysanız o bankanın emeklilik deprtmanıyla görüşerek iptal işlemi sağlayabilirsiniz.