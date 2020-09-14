BES iptali nasıl yapılır? Bireysel Emeklilik iptal işlemi

Zorunlu BES katılımı 9 Ocak 2017 tarihinde gelmişti. İşe başlarken sisteme dahil edilen çalışanın maaşından yüzde 3 kesinti yapılarak BES hesabına aktarılıyor ve yüzde 25 devlet payı veriliyor. Ancak BES iptali için 2 aylık bir süre tanınıyor. BES iptali için gereken süreç ise şöyle:

BES iptal işlemi nasıl yapılır?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden çıkabilmek için işe girdikten sonraki 2 ay içerisinde başvurmak gerekiyor. BES iptali için işlemler banka veya sigorta şirketi aracılığıyla yapılıyor. Bir bankanın BES programındaysanız o bankanın emeklilik deprtmanıyla görüşerek iptal işlemi sağlayabilirsiniz.