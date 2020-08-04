BES pandemiye rağmen büyüdü

Bu araştırmaya göre BES tarafı yılın ilk yarısında yüzde 16’lık büyümeyle 138.3 milyar dolarlık hacme ulaştı. KPMG Türkiye’nin yayımladığı ilk yarıyıl sigorta sektör değerlendirmesine göre pandemi nedeniyle kişisel gelirlerin azalması; harcama alışkanlıklarının değişmesi, geleceğe ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesi gibi unsurlar tüketicilerin sigorta harcamalarını kısıtlamalarına neden oldu. Küresel ölçekte sektörün yüzde 4 daralması bekleniyor. Türkiye’de ise ilk yarı rakamları umut veriyor. Özellikle birçok branşta pandeminin etkisi olumsu olarak hissedilirken BES tarafında ise yılın ilk yarısında yüzde 16’lık fon büyümesi yaşandı.

Kasko en çok etkilenen branş oldu

KPMG Türkiye Sigorta Sektör Lideri Ali Tuğrul Uzun, ilk altı ay rakamlarını değerlendirirken; “Sigorta şirketlerinin toplam prim üretimleri haziran sonunda yıllık bazda yüzde 21 artarak 40.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu oran reel anlamda yaklaşık yüzde 7.5’luk büyümeyi gösteriyor. Hayat dışı prim üretiminde de yıllık bazda nominal yüzde 15’lik artış izleniyor. Hayat branşındaki nominal büyüme ise yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında önceki yıla kıyasla küçülme izlense de yıllık toplamlarda pozitif görünüm mevcut. Öte yandan, yıllık büyüme ivmesi mayıs ve haziran aylarında yavaşlamış durumda” dedi. Salgının etkisi, hayat dışı sektörlerde otomobil sigortalarında da gözleniyor. Etkinin en çok hissedildiği branş olan kasko; yılın ilk altı ayında nominal olarak yüzde 5 büyürken reel anlamda daralma yaşadı. buna benzer olarak trafik branşı da nominal olarak yüzde 8 büyümesine rağmen reel anlamda daraldı.

Uzun, bu tabloya rağmen tüketicilerin hem harcama alışkanlıklarının hem de geleceğe ilişkin beklentilerinin değiştiği bu dönemin bireysel emeklilik için olumlu bir altyapı oluşturduğuna dikkat çekti. Uzun, “Bireysel emeklilik tarafında, yılın ilk yarısında yüzde 16’lık fon büyümesi yaşandı. Böylelikle toplam hacim 138.3 milyar TL olurken bu payın 19.6 milyar TL’lik kısmı devlet katkısından geldi” diye konuştu.



