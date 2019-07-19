Arda Turan'ın teknesi beş yıldızlı otel gibi
Başakşehirsporlu Arda Turan, geçen yaz Grey Stone adlı bir tekne almıştı. 2 milyon 950 bin lira ödemişti. Ultra lüks teknenin iç dizaynı merak ediliyordu. İşte o tekne...
Grey Stone 5 yıldızlı otellerden farksız.
Biri suit, 3 kamarası var. 6 kişilik mürettebat kapasiteli.
24 metre uzunluğunda, saatte 11 knot hız yapabiliyor.
Bu arada Arda Turan’ın Mart 2018’de evlendiği Aslıhan Doğan ile Ekim 2018’de dünyaya gelen oğlu Hamza Arda’nın teknedeki tatili devam ediyor.
Arda Turan, takımından izin alabilirse hafta sonunu ailesi ile geçirmek için Bodrum’a gidecek.
HALİL KALMUK/ POSTA