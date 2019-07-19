Arda Turan'ın teknesi beş yıldızlı otel gibi

Arda Turan'ın teknesi beş yıldızlı otel gibi Başakşehirsporlu Arda Turan, geçen yaz Grey Stone adlı bir tekne almıştı. 2 milyon 950 bin lira ödemişti. Ultra lüks teknenin iç dizaynı merak ediliyordu. İşte o tekne...