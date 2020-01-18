Beşamel sos tarifi: Beşamel sos nasıl yapılır?

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Beşamel sos tarifi

Beşamel sos malzemeleri

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1,5 yemek kaşığı un

- 1,5 su bardağı süt

- Tuz

- Karabiber

Beşamel sos yapılışı

Tereyağı ve sıvı yağ küçük bir tencereye alınarak ısıtılır. Un ilave edilerek kavrulur. Üzerine 1,5 su bardağı süt ilave edilir. Çırpıcı ile hızlıca çırpılır, topak kalmaması sağlanır. Tuz ve karabiber de eklenerek kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir. 1-2 dk kaynadıktan sonra ocaktan alınır.

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