Beşamel sos tarifi: Beşamel sos nasıl yapılır?
Bir çok yemeğe lezzet katan ve sunumunu farklılaştıran beşamel sos tarifi oldukça basit bir tariftir. Hazır beşamel sos yerine evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz ve yemeklerinizi lezzetlendirebileceğiniz beşamel sos tarifi için "beşamel sos tarifi, beşamel sos nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Özellikle fırında yapılan yemeklerin vazgeçilmezi olan beşamel sos tarifi evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif. Yemeğinizi lezzetlendirecek beşamel sos tarifi arıyorsanız "beşamel sos tarifi, beşamel sos nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Beşamel sos tarifi
Beşamel sos malzemeleri
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1,5 yemek kaşığı un
- 1,5 su bardağı süt
- Tuz
- Karabiber
Beşamel sos yapılışı
Tereyağı ve sıvı yağ küçük bir tencereye alınarak ısıtılır. Un ilave edilerek kavrulur. Üzerine 1,5 su bardağı süt ilave edilir. Çırpıcı ile hızlıca çırpılır, topak kalmaması sağlanır. Tuz ve karabiber de eklenerek kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir. 1-2 dk kaynadıktan sonra ocaktan alınır.
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