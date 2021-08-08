Hem pratik hem de lezzetli bir makarna yapmak istiyorsanız beşamel soslu makarna tarifi tam size göre olacak. Peki, beşamel soslu makarna nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız beşamel soslu makarna yapılışı, tarifi, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

BEŞAMEL SOSLU MAKARNA TARİFİ

Beşamel soslu makarna malzemeler

1 paket makarna

Yarım tencere tuzsuz su

Sosu için gerekli malzemeler:

2,5 yemek kaşığı tereyağı

2,5 su bardağı süt

2,5 yemek kaşığı un

Tuz, karabiber

Beşamel soslu makarna yapılışı

Öncelikle yeterli miktarda su koyduğumuz makarna haşlama tenceresine suyumuz kaynadıktan sonra 2 çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı sıvıyağımız da kattıktan sonra makarnamızı haşlıyoruz. Ara sıra karıştırırsak makarnalarımız yapışmaz. Haşlanan makarnamızı süzdükten sonra fırın kabımıza alıyoruz. Ayrı bir tencerede Beşamel sosumuzu yapmaya başlayalım. 2,5 yemek kaşığı tereyağımızı tenceremize alıyoruz. Eridikten sonra üzerine 2,5 yemek kaşığı unu ilave ediyoruz. Hafif rengi döndükten sonra üzerine 2,5 su bardağı sütümüzü yavaş yavaş ilave ediyoruz sürekli karıştırarak sosumuzu hazır hale getiriyoruz. Sosumuz hazır. Fırın kabımıza aldığımız makarnamızın üzerine beşamel sosumuzu döktükten sonra iyice birbirine karıştırıyoruz. Üzerine rendelediğimiz kaşar peynirimizi de ilave ettikten sonra 180 dereceli fırınımıza veriyoruz. Üzeri kızarana kadara fırında pişiriyoruz.



