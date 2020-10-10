Bir tabak daha yiyeceksiniz: Beşamel soslu musakka tarifi

Tadına hayran kalacağınız beşamel soslu musakka tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için beşamel soslu musakka tarifi arıyor ya da beşamel soslu musakka nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Beşamel soslu musakka yapılışı için haberimize bir göz atın.

Beşamel soslu musakka tarifi

Beşamel soslu musakka malzemeleri

4 patlıcan

300 gram kıyma

2 soğan

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kırmızı pul biber

Su

Sos için

4 domates

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

1 çay bardağı su

Tuz

Karabiber

Üzeri için

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz

2 kırmızıbiber

150 gr kaşar peyniri

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Beşamel soslu musakka yapılışı

Patlıcanları yuvarlak doğrayıp tuzlu suda 15 dakika bekletin. Suyunu süzüp kuruladıktan sonra kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alın, ardından fırın kabına dizin. Domatesleri rendeleyip salçayı ekleyin. Su, tuz, karabiber ekleyip 10 dakika pişirin ve patlıcanların üzerine dökün. Soğanı küp şeklinde doğrayın ve kıyma ile tavaya alın. Su ve baharatları ekleyip kısık ateşte 15 dakika pişirin. Sosun üzerine yayın. Tereyağını eritin. Unu ekleyip kavurun. Karıştırmaya devam ederken sütü ilave edin ve kısık ateşte 5-6 dakika kaynatın. Tuz ile tatlandırıp yemeğin üzerine gezdirin. Biberleri ince doğrayıp sosun üzerine yayın ve 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Rendelenmiş kaşar peynirini üzerine serpiştirip kızarıncaya kadar pişirmeye devam edin. Sıcak olarak servis yapın.



