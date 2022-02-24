Beşamel soslu patates musakka nasıl yapılır? Beşamel soslu patates musakka tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olan beşamel soslu patates musakka tarifi, hem çok lezzetli hem de pratik bir yemek. Peki, beşamel soslu patates musakka nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız beşamel soslu patates musakka tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
24 Şubat 2022, Perşembe 14:39 Son Güncelleme:
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Makarna, pilav ve çorbalara çok yakışan beşamel soslu patates musakka tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, beşamel soslu patates musakka nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız beşamel soslu patates musakka tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
BEŞAMEL SOSLU PATATES MUSAKKA TARİFİ
Beşamel soslu patates musakka malzemeler
- 4-5 adet patates
- 500 gram kıyma
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet domates
- 1 tatlı kaşığı salça
- 1er tutam tuz, pulbiber, karabiber
- 1 tutam maydanoz
Beşamel sos için;
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı sut
- Tuz
- Karabiber
BEŞAMEL SOSLU PATATES MUSAKKA YAPILIŞI
- Öncelikle patatesleri soyarak, yuvarlaklar halinde dilimleyip, kızartın.
- Tavaya sıvı yağı alarak küpler halinde doğranmış soğanı ekleyip, kavurun.
- Kavrulan soğana kıymayı ilave ederek kavurmaya devam edin.
- Suyunu salıp çekince biber ve sarımsağı ekleyin.
- Onlarda kavrulunca salçasını ilave edin.
- En son doğranmış domates ve baharatları alarak iyice pişene kadar kavurun.
- Ocaktan almaya yakın maydanozu ilave edin.
- Kızaran patatesleri fırın kabına güzelce dizin.
- Üzerine her yere eşit gelecek şekilde kıymalı harcı yayın.
- Son olarak beşamel sos için tavaya tereyağını alıp eritin.
- Eriyince unu ekleyerek 2 dakika kavurun.
- Kavrulan una bir yandan karıştırarak sütü ilave edin. Karıştırmazsanız topaklanmalar olabilir.
- Tuz ve karabiberi ekleyerek kıvama gelince ocağı kapatın.
- Kıymalı harcın üzerine, yine her yerine eşit gelecek şekilde sosu yayın.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişmeye bırakın.
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