Patatesle yapılan her yemeğin tadı bir başka oluyor. Beşamelli kumpir tarifi de tadına doyamayacağınız enfes bir lezzet. Peki, beşamelli kumpir nasıl yapılır? Beşamelli kumpir tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

BEŞAMELLİ KUMPİR TARİFİ

Beşamelli kumpir malzemeler

1, 5 kg patates

3 su bardağı süt(kıvamına göre artırılabilir)

3 su bardağı kaşar (rendelenmiş)

Tuz

Karabiber

Pul biber

Beşamel sos için;

2 kaşık tereyağı

2 kaşık un

2 su bardağı süt (kıvama göre arttırılabilir)

Tuz

Karabiber

BEŞAMELLİ KUMPİR YAPILIŞI

Önce patatesler soyulup dörde bölerek haşlanır. Haşlanan patates bir çatal yardımı ile ezilir. Yalnız patates püre gibi değil de hafif pütürlü bir şekilde ezme işlemini yapılır. Sonra ocağa alınır ve sütünü koyarak kıvamı ayarlanır. Kıvamı sulu olmayacak katı bir kıvam olmalı çok da katı sert bir kıvam olmaması için sütünü ayarlayarak ilave edin. Sonra rendelenmiş kaşardan 1 su bardağını üzeri için ayırıp kalan 2 bardağını patatese ekleyin. Tuzunu baharatlarını ekleyip karıştırın, ocaktan alın ve uygun bir fırın kabına aktarın.

Bu arada beşamel sosunu hazırlayıp patatesin üzerine yayın. Biraz ılınmasını sağlayın, kalan kaşar rendesini üzerine serpin ve fırına koyun üzeri hafif kızarana kadar pişsin.

Servise koyarken sıvı yağda salçalı sos hazırlayıp üzerine gezdirin.



