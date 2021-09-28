Yemek Beşamelli kumpir nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta beşamelli kumpir tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Beşamelli kumpir nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta beşamelli kumpir tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Beşamelli kumpir nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta beşamelli kumpir tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Beşamelli kumpir nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta beşamelli kumpir tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Kanal D2nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler beşamelli kumpir tarifi için kıyasıya mücadele ediyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise beşamelli kumpir tarifi araştırıyor. Peki, beşamelli kumpir nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız beşamelli kumpir tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

28 Eylül 2021, Salı 12:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Patatesle yapılan her yemeğin tadı bir başka oluyor. Beşamelli kumpir tarifi de tadına doyamayacağınız enfes bir lezzet. Peki, beşamelli kumpir nasıl yapılır? Beşamelli kumpir tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

BEŞAMELLİ KUMPİR TARİFİ

Beşamelli kumpir malzemeler

  • 1, 5 kg patates
  • 3 su bardağı süt(kıvamına göre artırılabilir)
  • 3 su bardağı kaşar (rendelenmiş)
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Beşamel sos için;

  • 2 kaşık tereyağı
  • 2 kaşık un
  • 2 su bardağı süt (kıvama göre arttırılabilir)
  • Tuz
  • Karabiber

BEŞAMELLİ KUMPİR YAPILIŞI

Önce patatesler soyulup dörde bölerek haşlanır. Haşlanan patates bir çatal yardımı ile ezilir. Yalnız patates püre gibi değil de hafif pütürlü bir şekilde ezme işlemini yapılır. Sonra ocağa alınır ve sütünü koyarak kıvamı ayarlanır. Kıvamı sulu olmayacak katı bir kıvam olmalı çok da katı sert bir kıvam olmaması için sütünü ayarlayarak ilave edin. Sonra rendelenmiş kaşardan 1 su bardağını üzeri için ayırıp kalan 2 bardağını patatese ekleyin. Tuzunu baharatlarını ekleyip karıştırın, ocaktan alın ve uygun bir fırın kabına aktarın.

Bu arada beşamel sosunu hazırlayıp patatesin üzerine yayın. Biraz ılınmasını sağlayın, kalan kaşar rendesini üzerine serpin ve fırına koyun üzeri hafif kızarana kadar pişsin.

Servise koyarken sıvı yağda salçalı sos hazırlayıp üzerine gezdirin.

İlgili Haberler
Çıtır tavuk bagetleri nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta çıtır tavuk bagetleri tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktasıPirinç çorbası nasıl yapılır? Pirinç çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Doğunun en batılısı: Şanghay
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Şehrin merkezinde şehirden uzak bir his
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (28 Eylül 2021)