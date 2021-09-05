Beşamelli nuar nasıl yapılır? Beşamelli nuar tarifi, yapılışı, malzemeler
Sinirsiz ve yağsız etten yapılan beşamelli nuar tarifi, dünya mutfağında sık sık karşımıza çıkan enfes bir tarif. Peki, beşamelli nuar nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Beşamelli nuar tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
05 Eylül 2021, Pazar 11:30 Son Güncelleme:
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Her lokmasında ayrı bir lezzet alacağınız ve misafirlerinize şık sunumlarla servis edebileceğiniz beşamelli nuar tarifi enfes bir lezzet. Et sevenler "beşamelli nuar nasıl yapılır?" merak ediyor. Evde beşamelli nuar tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
BEŞAMELLİ NUAR TARİFİ
Beşamelli nuar malzemeler
- 1 nuar
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 4 domates
- 600 gr mantar
- 1 soğan
- Kekik
- Sarımsak
- Karabiber, tuz
- Ayçiçek yağı
Beşamelli nuar yapılışı
Nuarı bütün olarak ayçiçek yağında kızartın. Domates, kekik, sarımsak, karabiber, tuz ilave edip pişirin. Soğuyunca ince dilimleyin. Diğer yanda piyazlık doğradığınız soğan ile mantarı soteleyin. 2 yemek kaşığı unu, 1 yemek kaşığı yağda hafif kavurun. Sıcak nuar suyunu ilave edip, boza kıvamında sos haline getirip 10 dakika pişirin. Dilimlediğiniz nuarları cam kaba alın. Mantarı ilave edin. Üzerine sosu gezdirip servis yapın.