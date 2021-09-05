Her lokmasında ayrı bir lezzet alacağınız ve misafirlerinize şık sunumlarla servis edebileceğiniz beşamelli nuar tarifi enfes bir lezzet. Et sevenler "beşamelli nuar nasıl yapılır?" merak ediyor. Evde beşamelli nuar tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

BEŞAMELLİ NUAR TARİFİ

Beşamelli nuar malzemeler

1 nuar

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

4 domates

600 gr mantar

1 soğan

Kekik

Sarımsak

Karabiber, tuz

Ayçiçek yağı

Beşamelli nuar yapılışı

Nuarı bütün olarak ayçiçek yağında kızartın. Domates, kekik, sarımsak, karabiber, tuz ilave edip pişirin. Soğuyunca ince dilimleyin. Diğer yanda piyazlık doğradığınız soğan ile mantarı soteleyin. 2 yemek kaşığı unu, 1 yemek kaşığı yağda hafif kavurun. Sıcak nuar suyunu ilave edip, boza kıvamında sos haline getirip 10 dakika pişirin. Dilimlediğiniz nuarları cam kaba alın. Mantarı ilave edin. Üzerine sosu gezdirip servis yapın.