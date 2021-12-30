Beşiktaş: 1 - Altay: 0 Maç sonucu ve özeti
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Beşiktaş sahasında karşılaştığı Altay’ı 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna kaldı.
30 Aralık 2021, Perşembe 23:06 Son Güncelleme:
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15. dakikada ceza yayından Oğuzhan Özyakup’un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Michy Batshuayi’nn rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu’nda kaldı.
21. dakikada Oğuzhan Özyakup’un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu ceza yayı sağ tarafında alan Güven Yalçın’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
48. dakikada Thaciano’nun ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
61. dakikada sol kanattan Rachid Ghezzal’in kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topa ceza sahası içi sol tarafında alan Josef de Souza’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu’nda sekti. Pozisyonu takip eden Atiba’nın kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
66. dakikada Montero’nun hatasında topu kapan Ahmed Rayyan’ın pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Martin Rodriguez’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
Gol: Atiba (dk. 61) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Umut Meraş, Atiba, Montero (Beşiktaş), Ceyhun Gülselam, Thaciano, Naderi (Altay)