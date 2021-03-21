Futbol Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Futbol

Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı ve dev derbi 1-1 berabere sona erdi.

21 Mart 2021, Pazar 17:50 Son Güncelleme:
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92.dk: Ghezzal, Ozan'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

90.dk: Maçın sonunda en az 6 dakika uzatma oynanacak.

GOL! 88.dk: Ceza sahası yayında topla buluşan Ozan Tufan nefis bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.

84.dk: Caner'in sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Larin topu taca gönderdi.

66.dk: Fenerbahçe pas yaparak oyunu Beşiktaş yarı alanına yıktı.

58.dk: Samatta da yerini Mame Thiam'a bıraktı.

Beşiktaş 1- Fenerbahçe 0

Vida, bu sezon Süper Lig'deki dördüncü golünü kaydetti.

GOL! 48.dk: Beşiktaş, Vida ile maçta 1-0 geçiyor. 

Beşiktaş 0- Fenerbahçe 0

İlk yarı sona erdi.

44.dk: İlk yarının sonunda en az 1 dakika uzatma oynanacak.

30.dk: Samatta, Vida ile girdiği hava topu mücadelesinde yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

24.dk: Sol kanattan Caner'in ön direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Larin ön direkte topu uzaklaştırdı.

11.dk: Caner'in sol kanattan ortasında arka direğe doğru gelen topu N'Sakala uzaklaştırdı.

5.dk: Aboubakar'ın hatalı pasıyla topla buluşan Samatta, Pelkas'ı gördü. Pelkas'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

4.dk: Beşiktaş top çevirerek Fenerbahçe yarı sahasına yerleşmeye çalışıyor.

1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

Süper Lig'de dev derbi heyecanı. Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor...

İlk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentine Rosier, Nsakala, Domagoj Vida, Wellinton, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can, Osayi Samuel, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia, Mbwana Samatta

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