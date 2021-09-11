Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Necip Uysal, Vida (Dk. 20 Welinton), Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal (Dk. 68 Gökhan Töre), Pjanic (Dk. 68 Mehmet Topal), Teixeira (Dk. 43 Can Bozdoğan), N´Koudou (Dk. 68 Kenan Karaman), Batshuayi

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu - Sadık Çiftpınar, Semih Kaya (Dk. 72 Haqi Osman), Wallace, Mustafa Eskihellaç, Ndong (Dk. 57 Mounir), Aabid (Dk. 75 Mallan), Nshimirimana, Haddadi, Adem Büyük (Dk. 75 Mert Miraç Altıntaş), Kubilay Kanatsızkuş

GOLLER: Dk. 8 - Dk. 52 Batshuayi, Dk. 10 N´Koudou (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Pjanic (Beşiktaş)

Süper Lig´in 4´üncü haftasında Beşiktaş sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor´u 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 8 ve 52´nci dakikalarda Michy Batshuayi ile 10´uncu dakikalarda N´Koudou kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş; 4 maç sonunda 10 puana ulaştı. Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.

8´inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Pjanic´in pasıyla savunma arkasına sarkan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

10´uncu dakikada Beşiktaş farkı 2´ye çıkardı. Rakip sahada yapılan kısa paslar sonrasında ceza sahasında topla buluşan Teixeira´nın şutunda top savunmadan sekti. Seken topu önünde bulan N´Koudou´nun altıpasın sol çaprazından yaptığı vuruşla top ağlarla buluştu: 2-0.

25´inci dakikada Batshuayi ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahası dışında topla buluşan Teixeira´nın aşırtma vuruşunda kaleci Abdulsamed, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

44´üncü dakikada Beşiktaş sağ taraftan korner kazandı. Pjanic´in ön direğe ortasında Necip kafayla arkaya aşırttı. Arka direkte müsait durumdaki Welinton´un ayak koyamadığı top auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş´ın 2-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.

52´nci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Takım arkadaşının geri pası sonrasında Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed´in uzaklaştırmak için vurduğu top, baskı yapan Michy Batshuayi´ye çarparak ağlara gitti: 3-0.

78´inci dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Haqi Osman, Rosier´den sıyrıldıktan sonra ceza sahasında sıfıra indi. Bu oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor´u 3-0 mağlup etti.

VIDA VE TEIXEIRA DEVAM EDEMEDİ

Siyah beyazlı ekipte, Hırvat stoper Domagoj Vida oyuna devam edemedi. Mücadelenin 13´üncü dakikasında kendini yere bırakan Vida, kenarda tedavi olduktan sonra tekrardan sahaya döndü. Bir süre kendisini deneyen tecrübeli savunmacı, karşılaşmanın 19´uncu dakikasında yerini Welinton´a bıraktı.

Beşiktaş´ta oyuna devam edemeyen ikinci isim ise yeni transfer Alex Teixeira oldu. Orta alanda topla hareketlenen Brezilyalı yıldız, adalesinde hissettiği ağrı sonrasında yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı. Teixeira´nın yerine 43´üncü dakikada Can Bozdoğan oyuna dahil oldu.

BATSHUAYI GOLLE TANIŞTI

Siyah beyazlı ekibin Chelsea´den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Süper Lig´in 4´üncü haftasında golle tanıştı. Süper Lig´in 2´nci haftasında oynanan Gaziantep FK maçında sonradan oyuna dahil olan Batshuayi, takımına skor katkısı vermemişti. Milli ara öncesinde oynanan Fatih Karagümrük maçında girdiği net pozisyonlardan faydalanamayan, bir topu da direkten dönen Belçikalı golcü, siyah beyazlı formayla ilk golünü Yeni Malatyaspor ağlarına gönderdi.

PJANİC´TEN İLK MAÇINDA SKORA KATKI

Beşiktaş´ın transfer döneminin sonlarına doğru kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, siyah beyazlı ekiple ilk maçında skora katkı yapmayı başardı. Karşılaşmanın 7´nci dakikasında attığı şık pasla Batshuayi´ye asisti yapan Pjanic, yeni takımında ilk asistini yaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ´NDEKİ RAKİPLER KAZANDI

Siyah beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi´ndeki rakipleri Borussia Dortmund ve Ajax liglerinde oynadıkları karşılaşmaları kazanmayı başardı.

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga´nın 4´üncü haftasında deplasmanda Bayer Leverkusen´in konuğu oldu. Sarı siyahlı ekip, 2 kez geriye düştüğü karşılaşmadan 4-3´lük skorla galip ayrılmayı başardı. Dortmund´a galibiyeti getiren golleri Haaland (2), Bellingham ve Guerreiro kaydetti.

Hollanda ekibi Ajax da ligin 4´üncü haftasında PEC Zwolle´yi deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 29 ve 67´nci dakikalarda Sebastien Haller attı.

DHA