Beşiktaş: 4 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0'lık net skorla geçti.
20 Aralık 2020, Pazar 21:04 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan maç, ev sahibi siyah-beyazlı ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
18. dakikada De Souza'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mensah'ın kontrol etmeye çalıştığı top, takım arkadaşı Aboubakar'ın önünde kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncuların ofsayt beklentisiyle durduğu pozisyonda Aboubakar'ın etkisiz vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada N'Koudou'nun sol çaprazdan ortasında arka direkte müsait durumdaki Aboubakar ve Welinton'un dokunamadığı top auta gitti.
40. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu'nun kısa düşen pasında topla buluşan Gomes'in sert şutunda, Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı tokatladı. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Şişmanoğlu'nun vuruşu istediği gibi olmayınca, top taca çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı
53. dakikada Gomes'in topuk pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Rashad Muhammed'in şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kontrol etti.
57. dakikada Mensah'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Necip Uysal, ceza alanına girdiği anda Ömer Şişmanoğlu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 59'uncu dakikada penaltıyı kullanan Aboubakar, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
63. dakikada Beşiktaş, ani geliştirdiği atakla farkı ikiye çıkardı. Rakibin korneri sonrası hızlı çıkan siyah-beyazlı takımda Aboubakar'ın pasıyla topla buluşan Mensah, ceza alanına girdiği anda müsait durumdaki N'Koudou'ya pasını verdi. Bu oyuncu rahat bir şekilde topu filelere attı: 2-0
68. dakikada Ghezzal'ın ceza alanı içinde sağ çaprazdan şutunda, Mehmet Murat Uçar'a çarpan top kornere gitti.
70. dakikada Vida, şık bir vuruşla takımını 3-0 öne geçirdi. Ghezzal'ın sağdan ortasında ön direkte topla buluşan Vida, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
71. dakikada Hutchinson ile iyi paslaşan Aboubakar, ceza alanında aldığı meşin yuvarlağı plase bir vuruşla filelerle buluşturdu: 4-0
86. dakikada Rashad Muhammed'in ceza alanı içinde kaleyi cepheden gördüğü pozisyondaki sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı tokatladı. Vida, dönen topu kornere gönderdi.
Beşiktaş, karşılaşmayı 4-0 kazandı.
AA