Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaştı

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasıyla birlikte yeni teknik direktör için çalışmalarını hızlandıran siyah beyazlılar yapılan görüşmeler sonucu tecrübeli teknik adamla kesin anlaşma sağladı.

Önümüzdeki saatlerde Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'yı resmi olarak da açıklaması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR AÇIKLADI!

Medipol Başakşehir, teknik Direktör Abdullah Avcı'nın resmen kulüpten ayrıldığını açıkladı! Kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ’ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.

Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı’ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

İşte o metin:



