Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaştı iddiası
Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli hoca, Başakşehir ile yollarını ayırmak için görüşüyor
Şenol Güneş ile yollarını ayıran ve yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir takımıyla büyük başarılara imza atan Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre; Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'le yollarını ayırmak için masaya oturdu.
Okan Buruk, Başakşehir'e...
Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ile bugün yollarını ayıran genç teknik adam Okan Buruk'un ise Başakşehir'le anlaştığı, Avcı'dan sonra takımın başına geçeceği belirtildi.