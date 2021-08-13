Beşiktaş açılış maçını farklı kazandı

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 9. dakikada N’Koudou’nun golüyle öne geçti. Maç boyunca rakip yarı alanda oynayan siyah-beyazlılar, 52. dakikada Atiba’yla farkı 2’ye çıkarırken, 90 3. dakikada Larin maçın skorunu 3-0 olarak belirleyen golü kaydetti. - Sezonun ilk golü N’Koudou’dan Beşiktaş’ın Kamerun asıllı Fransız futbolcusu Georges-Kevin N’Koudou, yeni sezonda ilk golü atan isim oldu. 26 yaşındaki kanat forvet, Çaykur Rizespor karşısında 9. dakikada attığı golle hem sezonun ilk golünü attı hem de takımını öne geçirmeyi başardı.

Salih ve Kenan tam not aldı

Beşiktaş’ın yeni transferleri Salih Uçan ve Kenan Karaman, beğeni topladı. Siyah-beyazlılarla ilk maçlarına çıkan Salih ve Kenan, gösterdiği performansla taraftarını mutlu etti. Öte yandan Kenan, siyah-beyazlıların attığı ilk golün hazırlayıcısı da oldu.

Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı’ya tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, eski teknik direktörleri Abdullah Avcı’ya tepki gösterdi. Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’tan ayrılma sürecinde tazminat alması nedeniyle taraftarlar, müsabakanın 75. dakikasında deneyimli teknik direktör aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

AA