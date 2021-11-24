Beşiktaş - Ajax maç özeti ve sonucu
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5 maçında maçında temsilcimiz Beşiktaş, Ajax'ı ağırladı. Mücadeleden konuk takım 2-1 galip ayrıldı.
24 Kasım 2021, Çarşamba 19:33 Son Güncelleme:
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1.dk: Maç başladı. Başarılar Beşiktaş...
9.dk: Beşiktaş oyunu kendi yarı alanında kabul ederek, kaptığı toplarla hızlı bir şekilde rakip yarı alana geçmeye çalışıyor.
Beşiktaş 1 - Ajax 0
22.dk: GOOOOOLL! GOL Penaltı atışını Ghezzal kalecinin soluna doğru kullandı. Onana köşeyi doğru bilmesine rağmen bu topa dokunamadı ve top köşeden ağlara gitti.
44.dk: İlk yarının sonunda en az 2 dakika uzatma oynanacak.
37.dk: Beşiktaş pas yaparak oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor.
Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.
Beşiktaş 1 - Ajax 1
53.dk: GOL: Gravenberch'in derinlemesine pasıyla topla buluşan Tagliafico, sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Haller'e çıkarttı. Haller de topu boş kaleye gönderip skoru eşitledi.
Beşiktaş 1 - Ajax 2
69.dk: GOL: Tadic'in yerden penaltı noktasına doğru kullandığı serbest vuruşta Martinez, gelişine vuruşunu yaptı. Seken top Haller'in önüne düştü. Bomboş pozisyonda arka direkte topla buluşan Haller, topu ağlara gönderdi.
75.dk: Ajax'ta Tagliafico ve Schuurs kenara gelirken Devyne Rensch ile Daley Blind oyuna dahil oldu.
84.dk: Haller, Umut Meraş'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
MAÇIN İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Montero, Vida, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Alex Teixeira, N'Koudou, Ghezzal, Larin
Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Berghuis, Klaassen; Neres, Tadic, Daramy.