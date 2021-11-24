Futbol Beşiktaş - Ajax maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş - Ajax maçı CANLI YAYIN

Futbol

Beşiktaş - Ajax maçı CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5 maçında maçında temsilcimiz Beşiktaş, Ajax'ı ağırlıyor.

24 Kasım 2021, Çarşamba 19:33 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM

1.dk: Maç başladı. Başarılar Beşiktaş...

9.dk: Beşiktaş oyunu kendi yarı alanında kabul ederek, kaptığı toplarla hızlı bir şekilde rakip yarı alana geçmeye çalışıyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Montero, Vida, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Alex Teixeira, N'Koudou, Ghezzal, Larin

Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Berghuis, Klaassen; Neres, Tadic, Daramy.

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 20:45'te başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.

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