‘Beşiktaş Ajax maçı ne zaman, saat kaçta?’ ve ‘Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda, şifresiz mi?’ sorularının yanıtları futbol gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçı için sahaya çıkacak olan Beşiktaş ve grup lideri Ajax karşısında ter dökecek. Avrupa kupalarında son dönemlerde taraftarının yüzünü güldüremeyen siyah beyazlı ekip için bu karşılaşma büyük önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Vodafone Park’ta gerçekleşecek karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

Karşılaşmada Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını Davor Beljo ile Senad Ibrisimbegovic yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi C gurubundaki Beşiktaş Ajax maçı dijital yayın platformu Exxen’de canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Larin, N’Koudou, Pjanic, Necip, Atiba, Ghezzal, Umut, Montero, Vida, Rosier,

Ajax: Pasveer, Haller, Antony, Berghuis, Tadic, Gravenberch, Taylor, Blind, Martinez, Timber, Mazraoui

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ C GURUBU PUAN DURUMU

Grup lideri Ajax 4’te 4 galibiyetle 12 puana sahip

İkinci sırada yer alan Borussia Dortmund ise 4 maçta 2 galibiyet, ve 2 mağlubiyet ile 6 puana sahip.

Sporing Lizbon, grupta oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle döndü. Averaj farkı ile 6 puanla 3. sırada.

Beşiktaş ise şu ana kadar oynadığı 4 maçta mağlubiyetle grubun son sırasında yer alıyor.