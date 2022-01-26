Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Ajdin Hasic, Bereket Sigorta Ümraniyespor’a geçici transfer oldu. Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Bereket Sigorta Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur. Ajdin Hasic’e Bereket Sigorta Ümraniyespor’da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. Beşiktaş JK" denildi.