Futbol Beşiktaş Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı

Futbol

Beşiktaş Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ajdin Hasic kiralık olarak Ümraniyespor'un yolunu tuttu.

26 Ocak 2022, Çarşamba 17:53 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Ajdin Hasic, Bereket Sigorta Ümraniyespor’a geçici transfer oldu. Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Bereket Sigorta Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur. Ajdin Hasic’e Bereket Sigorta Ümraniyespor’da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. Beşiktaş JK" denildi.

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