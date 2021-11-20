Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Fatih Aksoy (Dk. 83 Novais), Efecan Karaca (Dk. 88 Leroy Fer), Emre Akbaba, Davidson (Dk. 83 Candeias), Babacar (Dk. 72 Diedhiou)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, De Souza, Ghezzal (Dk. 86 Güven Yalçın), Pjanic (Dk. 46 Teixeria), Hutchinson (Dk. 46 Can Bozdoğan), Larin, Kenan Karaman (Dk. 59 N’Koudou) Goller: Dk. 14 Babacar, Dk. 90 4 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Efacan Karaca, Dk. 49 Juanfran (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 39 Ghezzal (Beşiktaş)

55. dakikada Alanyaspor, Babacar ile gole çok yaklaştı. Sol kanattan Davidson ile gelişen atakta, Umut Güneş topu ceza sahasına çevirdi. Arka direkte bekleyen Babacar’ın vuruşunda üst direkten dönen top yerden sekip yan direğe çarptı. Daha sonra kaleci Ersin Destanoğlu, topu kontrol etti.

62. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, ceza sahası dışından sol çaprazdan Can Bozdoğan içeriye ortasını yaptı. N’Koudou’nun kafa vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

68. dakikada Alanyaspor’da Tayfur Bingöl, ortadan bindiren Babacar’a pasını çıkardı. Bu futbolcunun topu kontrol ettikten sonra çektiği sert şutta, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

76. dakikada Beşiktaş’ın soldan gelişen atağında, ceza sahası çizgisi yakınında topla buluşan Teixeira’nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı uçarak aynı güzellikte çıkardı.

90 2. dakikada ataklarını sıklaştıran Beşiktaş’ta topla buluşan Can Bozdoğan, kaleyi hafif çaprazdan gören noktadan şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı’nın uzanarak çıkardığı topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.

90 4. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Alanyaspor’un hızlı gelişen atağında topla buluşan Diedhiou, önce Welinton’u ardından da ceza alanına girip kaleci Ersin Destanoğlu’nu geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0 Alanyaspor, evinde Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü, Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maçta ilk 11'de son Trabzonspor karşılaşmasına göre 2 değişikliğe gitti. Alanyaspor karşısında Teixeira'nın yerine Hutchinson, Güven Yalçın'ın yerine de Kenan Karaman'a görev verildi.

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala, Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, De Souza, Ghezzal, Pjanic, Hutchinson, Larin, Kenan Karaman 11'iyle çıktı.

İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmada Beşikaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı takım, Akdeniz ekibiyle oynadığı 4 maçı kazanırken bir karşılaşmayı da kaybetti.

Öte yandan Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 deplasman maçını kazanamadı. Siyah-beyazlı ekip, Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2 ve Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

Aytemiz Alanyaspor'da 3 değişiklik

Süper Lig'de teknik direktör Bülent Korkmaz ile ilk yenilgisini son lig maçında Çaykur Rizespor deplasmanında yaşayan Alanyaspor, Beşiktaş'ın bir puan önünde ligde 6. sırada yer alıyor.

Turuncu-yeşilli takımda Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gidilirken, Milunovic'in yerine Mevlja, Efkan Bekiroğlu'nun yerine Fatih Aksoy, Candeias'ın yerine de Davidson görev aldı.

Son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan turuncu-yeşilli ekipte Cristan Borja, sakatlığı nedeniyle karşılaşma kadrosunda yer almadı.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında sahaya Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Babacar 11'iyle çıktı.

Beşiktaş ile Süper Lig'de 10 maç oynayan Alanyaspor, 8'ini kaybetti, birini kazandı, bir maç ise berabere sona erdi.