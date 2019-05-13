Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş bu akşam Alanyaspor ile karşılaşacak. Kara Kartal'ın, Galatasaray ve Başakşehir'in 3 puanla ayrıldığı haftada kazanmaktan başka çaresi yok... Herhangi bir puan kaybı şampiyonluk yarışından Siyah-Beyazlı kulübü koparacak. Alanyaspor'un hededi ise ligi 5. sırada tamamlamak...

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Alanyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Alanyaspor muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Quaresma, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Kagawa, Burak

Alanyaspor: Haydar, Cenk, Welinton, Caulker, N’Skala, Ceyhun, Ozan, Villafanez, Efecan, Djalma, Cisse

5 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş’ta, gelecek haftaki Trabzonspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens kart görürse, 33. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Bu arada Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan ve sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Alanyaspor ile 6. randevu

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig’de yarın 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 4’ünü siyah-beyazlılar kazandı, sezonun ilk yarısında Alanya’daki müsabaka 0-0 sona erdi. Beşiktaş’ın 11 golüne, Alanyaspor 3 golle yanıt verdi.