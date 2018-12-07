Beşiktaş Alanyaspor'a takıldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleden gol sesi çıkmadı

07 Aralık 2018, Cuma 19:18 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Alanyaspor'a takıldı

Beşiktaş - Alanyaspor... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 16'ya, Beşiktaş ise 25'e yükseltti.

Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın ilk 11'i;

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Tzavellas, Merih, Nsakala, Ceyhun, Sackey, Djalma, Efecan, Fernandes, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa, Güven

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