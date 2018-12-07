Beşiktaş Alanyaspor'a takıldı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleden gol sesi çıkmadı
Beşiktaş - Alanyaspor... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 16'ya, Beşiktaş ise 25'e yükseltti.
Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın ilk 11'i;
Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Tzavellas, Merih, Nsakala, Ceyhun, Sackey, Djalma, Efecan, Fernandes, Cisse
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa, Güven