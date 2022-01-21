Beşiktaş, Alex Teixeira ile yolları ayırmaya karar verdi. Alex mümkünse devre arası gönderilmeye çalışılacak. Ancak pürüz çıkarsa sezon sonu kesin olarak yollar ayrılacak.

32 yaşındaki futbolcuyu ülkesinden Palmeiras ve Flamengo'nun transfer etmek istediği belirtiliyor ancak resmi teklif henüz yok.

Teixeira 900 bin Euro imza parası ve 2.6 milyon Euro garanti ücret karşılığında 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş yönetimi bonservis beklentisi olmadan Brezilyalı yıldızın gidişine izin vermeyi düşünüyor.