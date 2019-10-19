Beşiktaş, Ankara'da 2 puan bıraktı
Süper Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü evinde Beşiktaş’ı ağırladı. Ligde henüz deplasman galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, başkent taraftarı önünde de 10 kişi kalan rakibini yenemedi
Mücadele golsüz sona erdi. Süper Lig’in 8’inci hafta müsabakasında başkent temsilcisi MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş’la karşılaşıyor. Maçın son bölümünde MKE Ankaragücü takımı kaptanı Sedat Ağçay’ın gördüğü kırmızı kartla ev sahibi ekip maçı 10 kişi tamamladı. MKE Ankaragücü taraftarının 90 dakika desteğini kesmediği maç 0-0 berabere sonuçlandı.