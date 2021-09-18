HAKEMLER: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin- Veysel Sarı, Poli (Dk.85 Hakan Özmert), Güray Vural, Bünyamin Balcı, Naldo, Gökdeniz Bayrakdar (Dk.46 Doğukan Sinik), Nuri Şahin (Dk.83 Ufuk Akyol), Wright, Mukairu (Dk.83 Amilton), Fredy (Dk.72 Enzo Crivelli)

BEŞİKTAŞ: Mert- Necip Uysal (Dk.21 Pjanic), Montero, Mehmet Topal (Dk.37 Rıdvan Yılmaz), N’Sakala, Josef, Salih (Dk.72 Oğuzhan Özyakup), Atiba, Kenan (Dk.46 Larin), Gökhan Töre (Dk.46 Ghezzal) Batshuayi

GOLLER: Dk.42 Wright, Dk.44 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor), Dk.49 Rıdvan Yılmaz, Dk.65 Batshuayi, Dk.76 Ghezzal (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Mehmet Topal, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Süper Lig´in 5´inci haftasında Antalya´da oynanan maçta Beşiktaş ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor´u 3-2 mağlup etti.

11´inci dakikada Nuri Şahin´in sağ kanattan ortasında, kale önündeki Veysel´in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

19´uncu dakikada Fraport TAV Antalyaspor Nuri Şahin ile ceza yayı üzerinden, kaleyi karşıdan gören noktadan serbest vuruş kullandı. Barajın üstünden giden top az farkla auta çıktı.

41´inci dakikada Rıdvan Yılmaz ceza alanı dışı sol kanadından topu ceza alanına ortaladı. Kale önündeki Montero´nun kafa vuruşu sağ direkten az farkla auta gitti.

42´nci dakikada Poli´nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Wright, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

44´üncü dakikada Güray Vural´ın sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Veysel Sarı kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-0.

45+2´nci dakika savunmanın arkasına sarkan Wright, ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Mert gole izin vermedi.

İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor´un 2-0´lık üstünlüğü ile kapandı.

49´uncu dakikada Larin´in pasında topla rakip ceza alanına giren Rıdvan Yılmaz kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 2-1.

50´nci dakikada Doğukan Sinik sağ kanattan kendi topuyla rakip ceza alanına kadar indi. Topu kale önündeki Fredy´e aktardı. Bu futbolcunun vuruşu üst direkten az farkla auta çıktı.

60´ıncı dakikada Pjanic’in sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Larin kafayı vurdu, top direkten döndü. Seken topu Atiba tamamlamak istedi. Veysel topu çizgi üzerinden çıkardı.

65´inci dakikada Fredy´nin kısa kalan geri pasında araya giren Batshuayi, kaleciden sıyrılıp dar açıdan vuruşunu yaptı ve skora dengeyi getirdi: 2-2.

70´nci dakikada Salih´in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ghezzal’in yerden vuruşunda top kaleci Boffin’de kaldı.

76´ncı dakikada Batshuayi’nin pasıyla topla buluşan Ghezzal ceza sahası dışından sol ayağı ile yerden uzak köşeye sert bir vuruş yaptı ve takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

83´üncü dakikada Ghezzal´in sert şutunu kaleci Boffin tokatlayarak uzaklaştırdı.

Mücadele Beşiktaş’ın 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

DHA