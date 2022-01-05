Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa final maçı, her iki takımda da bulunan eksikler nedeniyle oldukça heyecanlı geçecek. Antalyaspor takımında 7 oyuncu eksikken, Beşiktaş’ta hem koronavirüs hem de sakatlıklar nedeniyle 11 oyuncu sahaya çıkmayacak. Peki, Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa maçı saat kaçta başlayacak? BJK Antalya maçı hangi kanalda şifresiz mi? İşte maça dair ayrıntılar…

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR SÜPER KUPA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Katar’da oynanacak Beşiktaş Antalyaspor 2022 Türkiye Süper Kupa maçı 5 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.45’te başlayacak.

BJK ANTALYA MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?

2021 Türkiye Kupası ve Süper Lig kupasını kazanan BJK ile 2021 Türkiye Kupası ikincisi Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşma ATV ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Hakem Halil Umut Meler’in düdük çalacağı karşılaşmada, Meler'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakada 4. hakem ise Atilla Karaoğlan olacak. Erkan Özdamar VAR, Özgüç Türkalp ve Erdinç Sezertam AVAR görevi üstlenecek.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Batshuayi, Larin, Pjanic, Atiba, Souza, Kenan, Umut, Montero, Vida, Rosier,

Antalyaspor: Boffin, Doğukan, Mukairu, Amilton, Güray, Bünyamin, Hakan, Sherel, Eren, Kudryashov, Veysel,

BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Antalyaspor ile Süper Kupa için mücadele edecek Beşiktaş’ta eksik oyuncuların oldukça fazla olması dikkat çekiyor.

Siyah beyazlı ekipte, üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanan; Can Bozdağan, Necip Uysal, Güven Yalçın, Serdar Saatçı ve Salih Uçan’ın, yanı sıra kamp kadrosuna alınmayan Oğuzhan Özyakup ile birlikte sakatlıkları süren Gökhan Töre Mert, Günok ve Kevin N’Koudou da Antalyaspor karşısında forma giymeyecek. Diğer yandan dün yapılan testte pozitif olduğu ortaya çıkan Rachid Ghezzal ve temaslı bulunan Mehmet Topal da kadrodan çıkarıldı.

ANTALYASPOR'DA 7 EKSİK

Antalyaspor’da da önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Harun Alpsoy, Ufuk Akyol ve Doğukan Nelik Beşiktaş maçının kadrosunda yer almazken, Naldo, Erkan Eyibil, Haji Wright ve Fredy Süper Kupa maçında sahaya çıkamayacak.