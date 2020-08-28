Futbol Beşiktaş, Atakan Üner transferi açıkladı

Beşiktaş, Atakan Üner transferi açıkladı

Futbol

Beşiktaş, Atakan Üner transferi açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Altınordu’dan kadrosuna kattığı Atakan Üner transferini açıkları. Genç futbolcu için siyah-beyazlılar, Altınordu’ya 150 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

28 Ağustos 2020, Cuma 19:33 Son Güncelleme:
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Türkiye’deki genç oyuncuları tarayan Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner transferini açıkladı. Geçtiğimiz hafta Altınordu ile 150 bin Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, hemen ardından oyuncunun menajeriyle görüşmüş ve 4 yıllık anlaşmaya varmıştı. Beşiktaş için İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçen genç futbolcu, kendisini Beşiktaş’a bağlayan imzayı attı. Beşiktaş, Altınordu’ya bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.

İHA

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