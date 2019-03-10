Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı

10 Mart 2019, Pazar 00:08 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçına hazır

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Takım halinde yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda, pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

TAKTİK MAÇI YAPILDI

Antrenmanın, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında Vodafone Park'ta yapılacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

AA

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