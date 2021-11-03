Futbol Beşiktaş Avrupa'da bu sezonki ilk galibiyetini arıyor: İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş Avrupa'da bu sezonki ilk galibiyetini arıyor: İşte muhtemel 11'ler

Futbol

Beşiktaş Avrupa'da bu sezonki ilk galibiyetini arıyor: İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş bu akşam Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak. Sporting Lizbon'a konuk olacak Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın elinde oldukça dar bir kadro var. 5 as oyuncu sakat ve muhtemel 11'in şöyle olması bekleniyor

03 Kasım 2021, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
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Beşiktaş muhtemel 11: Ersin; Necip, Wellington, Montero, Umut Meraş (N’Sakala); Josef, Atiba, Rıdvan, Ghezzal, Alex Texeira, Larin

Maç bu akşam 23.00'te başlayacak ve Exxen'den yayınlanacak. Maçın hakemi Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev.

Sergen Yalçın ve öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde henüz puan alamadı. Grupta son durum şöyle:

  1. Ajax 9 puan
  2. Dortmund 6 puan
  3. Sporting 3 puan
  4. Beşiktaş 0 puan

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