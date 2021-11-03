Beşiktaş Avrupa'da bu sezonki ilk galibiyetini arıyor: İşte muhtemel 11'ler
Beşiktaş bu akşam Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak. Sporting Lizbon'a konuk olacak Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın elinde oldukça dar bir kadro var. 5 as oyuncu sakat ve muhtemel 11'in şöyle olması bekleniyor
03 Kasım 2021, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
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Beşiktaş muhtemel 11: Ersin; Necip, Wellington, Montero, Umut Meraş (N’Sakala); Josef, Atiba, Rıdvan, Ghezzal, Alex Texeira, Larin
Maç bu akşam 23.00'te başlayacak ve Exxen'den yayınlanacak. Maçın hakemi Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev.
Sergen Yalçın ve öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde henüz puan alamadı. Grupta son durum şöyle:
- Ajax 9 puan
- Dortmund 6 puan
- Sporting 3 puan
- Beşiktaş 0 puan