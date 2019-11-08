Beşiktaş Avrupa'ya veda etti UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Braga'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Portekiz temsilcisi grupta puanını 10'a yükselterek liderliğini sürdürürken, siyah beyazlılar ise 4'üncü maçından da puansız ayrıldı ve Avrupa Ligi'ne veda etti.