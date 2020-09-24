Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 1-1 sona eren maçın penaltı atışlarında Rio Ave’ye 4-2 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti. 57. dakikada Rio Ave gole yaklaştı. Mane’nin soldan yaptığı ortaya Moreira kafayla vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

79. dakikada Tarantini’nin uzun pasıyla ceza sahasına giren Geraldes’in vuruşunda top auta gitti. 83. dakikada soldan gelişen atakta Mane dar açısına rağmen kafayla topa vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

85. dakikada Rio Ave’nin golü geldi. Mane’nin sağdan ortasında Moreira ceza sahası içinde topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1

90. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Gökhan Töre’nin parasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mensah’ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi.

Uzatma

105. dakikada Mane’nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

114. dakikada Gabrielzinho sol taraftan kaptığı topla hızlı hücuma çıktı. Montero’dan sıyrılarak ceza sahasına giren Rio Aveli oyuncu müsait pozisyonda vuruşunda Hasic kaleye giden topa ayak koydu.

117. dakikada Mensah’ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.

120 2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Mane’nin vuruşunda Utku Yuvakuran son anda kaleye giden topu çıkardı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı.

Penaltılar

Beşiktaş’ta penaltıları Mensah, Gökhan Töre gole çevirirken, Welinton ve Larin penaltıları kaçırdı. Rio Ave’de ise Moreira, Santos, Jambor ve Reis kullandıkları penaltıları gole çevirdi. Penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Portekiz temsilcisi tur atlayan taraf oldu.

Maçtan notlar

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave’yi konuk eden Beşiktaş, Süper Lig’deki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre farklı bir kadroyla tur mücadelesi verdi. Siyah-beyazlı ekip, 2. haftadaki lig mücadelesine göre Rio Ave karşısında 7 farklı oyuncunun yer aldığı kadroyla sahada yer aldı. Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11’de görev alan kaleci Ersin Destanoğlu, Rio Ave mücadelesine yedek başlarken, kalede Utku Yuvakuran görev aldı. Fabrice N’Sakala kadroya dahil edilmezken bu oyuncunun soldaki görevini Rıdvan Yılmaz yerine getirmeye çalıştı.

Antalyaspor maçında oynayan Domagoj Vida yedekler arasında bulunurken, bu oyuncunun yerine de Francisco Montero şans buldu. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Atiba Huthcinson’ın yerine ise Oğuzhan Özyakup forma giydi. Bernard Mensah’ın yedek soyunduğu mücadelede hücuma desteği Adem Ljajic verdi.

Lig maçında ilk 11’de oynayan Ajdin Hasic ve Cyle Larin yedekler arasında yer alırken, bu isimlerin yerine Jeremain Lens ve Güven Yalçın şans buldu. Siyah-beyazlı takımın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı karşılaşmada ilk 11’de oynayan Tyler Boyd, Dorukhan Toköz, Necip Uysal ve Welinton, Rio Ave mücadelesinde de aynı şansı yakaladı.

Utku Yuvakuran 281 gün sonra ilk 11’de

Beşiktaş’ıın zorlu mücadelesinde kalede oynayan Utku Yuvakuran, 281 gün sonra ilk 11’de şans buldu. Siyah-beyazlı ekibe geldiği günden beri istediği süreleri alamayan Utku, son olarak geçen sezon Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nda Anagold 24Erzincanspor ile 18 Aralık 2019’da oynadığı karşılaşmada forma giymişti. Geçen sezon birer Süper Lig ve Avrupa Kupası ile 2 Türkiye Kupası’nda görev alan Utku, 2020-2021’deki ilk maçına da Rio Ave karşısında çıktı.

Forvette Güven Yalçın oynadı

Beşiktaş, Rio Ave maçında forvette Güven Yalçın ile gol aradı. Güven ile Rıdvan bu sezon ilk kez forma şansı bulurken, Ljajic de ilk kez 11’de görev yaptı. - Montero da ilk kez forma giydi Beşiktaş’ın Atletico Madrid’den kiraladığı Montero da siyah-beyazlı formayla ilk maçını oynadı. Siyah-beyazlı ekibin oynadığı son lig maçında yedekler arasında bulunan Montero, süre alamamıştı.

Gökhan Töre yedekler arasında

Beşiktaş’a yeniden transfer olan Gökhan Töre de kadroda yer aldı. Tecrübeli oyuncu, Rio Ave karşısında yedek soyundu. Gökhan Töre, 642 gün sonra siyah-beyazlı formayla kadroda yer aldı. Beşiktaş’ta daha önce de oynayan Gökhan, son olarak 22 Aralık 2018’deki Kasımpaşa maçında kadroda kendisine yer bulabilmişti. Kasımpaşa maçında yedeklerde olmasına rağmen süre alamayan Gökhan, sonraki karşılaşmalar için kadro dışı bırakılmıştı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Kartal Kayra Yılmaz da ilerleyen dakikalarda süre almak için yedek bekledi.

6 oyuncu yok

Beşiktaş’ta Atiba ve N’Sakala’nın yanı sıra henüz hazır olmayan Georges-Kevin N’Koudou, Rio Ave maçında kadroda yer almadı. Atakan Üner ve Umut Nayir de Rio Ave maçı için tercih edilmeyen oyuncular oldu. Lisans işlemleri henüz tamamlanmayan Josef de Souza da kadroda bulunmadı.

Sergen Yalçın takımından yine uzak kaldı

Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor ile yaptığı maçtan önce yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve karantina sürecini yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de takımının başında yer alamadı. Yalçın, karantina süreci nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da takımını yalnız bırakmıştı.

AA