15.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasının sol çaprazında gelişine vuran Reus'un volesinde top üstten auta gitti.

17. dakikada sol kanattan Schulz'un yerden sert ortasında, ceza sahası ön çizgisinde Bellingham'in sert vuruşunda top auta gitti.

27. dakikada Dahoud'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Wolf kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

29. dakikada hızlı gelişen Borussia Dortmund hücumunda Jude Bellingham yaklaşık 60 metre topu sürdükten sonra meşin yuvarlağı savunma arkasına gönderdi. Savunma arkasına sarkan Donyell Malen yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Welinton Silva, ceza sahası içinde Mahmoud Dahoud'a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Fransız hakem Letexier kararını değiştirmedi.

45+2. dakikada penaltı için beyaz noktaya gelen Marco Reus topu ağlara gönderdi. 2-0

53. dakikada sol çaprazdan ver kaç yaparak ceza sahasına giren Reus üç oyuncuyu geçtikten sonra rahat bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

68. dakikada sol kanattan Schulz'un ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Erling Haaland'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 4-0

75. dakikada Dahoud'un sağ kanttan kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

81. dakikada Dahoud'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Haaland'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0

Goller: Donyell Malen (dk. 29), Marco Reus (dk. 45+2 pen.), Reus (dk. 53), Erling Haaland (dk. 68 ve 81) (Borussia Dortmund)

Kırmızı Kart: Welinton (dk. 43) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Montero, Larin, Josef de Souza (Beşiktaş)

İSTANBUL (İHA)